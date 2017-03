MORREU EM PORTO VELHO UM DOS NOSSOS MAIS ANTIGOS TAXISTAS DE HUMAITÁ

Dia triste em nossa Humaitá que amanheceu chuvosa, como que chorando a perda de mais um de seus filhos ilustres, faleceu na madrugada de hoje (21) por volta das 04h da manhã o senhor RAIMUNDO NONATO DA ROCHA mais conhecido como “Cebola Taxista”, ele tinha 79 anos, e era um dos mais antigos profissionais do volante de Humaitá.

Como não lembrar dos dias em que chegávamos de viagem seja de barco ou de ônibus, e logo encontrarmos o taxista mais requisitado da cidade… “CEBOLA” fez parte da história de vida de todos os humaitaense nos anos 70, 80, 90 e 2000. Era muito raro chegar a mercadão municipal mesmo de madrugada e não o encontra-lo na porta cumprimentando a todos com um bom dia!

Raimundo Nonato da Rocha também foi jogador de futebol, adorava frequentar o Estádio Arlindo Bras nos finais de semana, eu ainda criança, era gandula e também gostava de acompanhar as partidas de futebol em nossa cidade, por isso mesmo, posso descrever com muita propriedade a vida deste homem de honra de Humaitá.

CEBOLA conhecia milhares de pessoas, desde o nascimento de muitos como foi meu caso, sempre que me encontrava me chamava de “Evaristinho” pois, era amigo de meu saudoso pai e de toda minha família.

É com tristeza, e com uma vontade danada de chorar, que escrevo esta pequena homenagem ao nosso eterno TAXISTA CEBOLA que hora se despede de nosso meio, deixando um legado, e acima de tudo amor e respeito a classe de nossos profissionais do volante. O corpo do CEBOLA deve chegar ainda hoje a tarde a nossa cidade. (Mais informações ao longo do dia, aqui no seu canal de notícias)