Morre Waldir Peres, ex-goleiro ídolo da seleção brasileira e do São Paulo

Ex-goleiro Waldir Peres tinha 66 anos e sofreu um infarto fulminante

Morreu neste domingo (23) o ex-goleiro Waldir Peres, que brilhou pelo São Paulo entre as décadas de 1970 e 1980 e defendeu a seleção brasileira em três copas do mundo (1974, 1978 e 1982). De acordo com informações da rádio “Bandeirantes”, o ex-jogador sofreu um infarto fulminante enquanto participava de uma festa em Mogi Mirim, no interior de São Paulo.

Waldir Peres foi revelado pela Ponte Preta e, além da Macaca e do São Paulo, defendeu também o América do Rio de Janeiro, Guarani, Corinthians, Portuguesa e Santa Cruz. Entre os títulos que conquistou, destaca-se o Brasileirão de 1977.

