Morre primeiro índio formado em direito no Brasil e fundador do Partido Nacional Indígena

Chapecó-SC: Faleceu hoje o Dr. Ary Paliano Kayngang, primeiro índio formado em direito no Brasil e fundador do Partido Nacional Indígena (PNI). Ary Kayngang como era conhecido foi vitima de um câncer na garganta.

Bandeira do Partido Nacional Indígena – PNI que era o maior sonho do Dr. Ary Paliano Kayngang.

Dr. Ary Paliano Kayngang deixará saudades para sua viúva, seus filhos e para toda a família indígena que acreditava em seus sonho de libertar o índio brasileiro através do viés politico partidário com participação efetiva na politica através da criação do Partido Nacional Indígena – PNI.

Lideranças Indígenas lamentam o falecimento do Dr. Ary Paliano Kayngang

“Acabou de falecer o colega Ary Paliano … CR interior sul.. informação obtida com o colega Adir Veloso da CTL Laranjeiras do Sul.. PR

Descanse em paz meu nobre!!!” Afirmou Bemoro Kayapó.

“É uma perda irreparável para todos nós indígenas que lutamos pelo ideal de liberdade e emancipação do índio no Brasil”, disse Paulo Apurinã.

“Um grande líder, um irmão”; disse Chico Tabajara muito emocionado.

“Depois de uma luta de quase 3 anos, meu paizinho querido descansou hoje, uma dor incalculável e um vazio imenso no peito. Mas sei que tudo tem um propósito e que Deus sabe de todas as coisas. Descanse em paz meu pai, meu guerreiro…..te amarei todos os dias de minha vida”, publicou Fabrizia Paliano filha do Dr. Ary Paliano Kayngang.

“Vai ser muito difícil sem você aqui comigo!! Amo você pra sempre”, publicou Bruna Paliano Kayngang filha do Dr. Ary Paliano Kayngang.

Nota de Pesar do PNI

O Partido Nacional Indígena – PNI comunica com pesar o falecimento de seu fundador e presidente Dr. Ary Paliano Kayngang. A perda de nosso presidente é irreparável para todos aqueles que lutam pelo ideal de liberdade e emancipação do índio no Brasil. Ficamos órfãos mas juramos levar seu legado de justiça e liberdade em frente na formação do PNI. Pedimos ao nosso Grande Espírito que conforte sua família, amigos, parentes e a todos que acreditavam e admiravam Dr. Ary Paliano Kayngang.

Cordialmente

Executiva Nacional do PNI

Brasilia-DF, 14 de Abril, de 2018.

Fonte: amhoje.com