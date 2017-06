Morre o aposentado que teve mais de 50 filhos com a mulher, cunhada e a sogra em Campo Grande

Morreu neste domingo, 11, o aposentado Luiz Costa de Oliveira, de 95 anos, mais de 50 filhos, sendo que 35 só com a mulher, a cunhada e a sogra, que residia na zona rural do município de Campo Grande, região do Médio Oeste do Rio Grande do Norte.

Seu Luiz Costa, ficou conhecido após diversas reportagens terem ido ao ar em rede nacional (Globo e Record) contando sua história nos últimos 15 anos.

A reportagem de Francisco José, do Fantástico, mostrou, há 5 anos, que sultão do RN teve 17 filhos com a mulher, mais 15 com a cunhada que foi ajudar a irmã cuidar dos filhos, e mais 1 com a sogra, que foi ajudar as filhas a cuidar dos netos.

Com outras mulheres fora do casamento e de casa, Luiz Costa revela que teve de 25 a 30 filhos. Os filhos e netos fazem fila para pedir a benção.

A informação da passagem do agricultor aposentado Luiz Costa é do blog CG na Mídia, de Diego Moicano.

