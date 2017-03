MORRE EM PORTO VELHO, OSMAR DE SOUZA “SEU TOTI” NOSSO ETERNO FARMACÊUTICO

O PREFEITO DE HUMAITÁ HERIVANEO SEIXAS, DECRETOU LUTO OFICIAL POR TRÊS DIAS EM HUMAITÁ PELO FALECIMENTO DO SENHOR OSMAR DE SOUZA, O SEU TOTI, QUE MORREU EM PORTO VELHO NO INÍCIO DA NOITE, NA CAPITAL DE RONDÔNIA. OSMAR DE SOUZA É PAI DO EX-SECRETÁRIO DE SAUDE DO ESTADO DR. PEDRO ELIAS DE SOUZA.

HOMENAGEM ESPECIAL

Nenhuma história de vida começa pelo seu final, pelo contrário, ela vem de um nascimento, de vários momentos, e porque não dizer dezenas de anos, é assim a partida deste patriarca, que se despede de nosso meio social aos 87 anos deixando filhos, netos, bis netos e esposa. SEU TOTI escolheu ser farmacêutico em sua essência de vida, se transformando em um médico por natureza… Por quantos anos ouvi mamãe dizer: _”Estava com uma dores, nos braços mas, fui lá no seu ‘Toti’ e ele me passou um remédio muito bom… Não é que já fiquei boa!” E assim Seu Toti, escreveu sua história em nosso meio social. Bom pai, religioso, católico devoto, daqueles de ir a missa todos os domingos… Lá se foram 40 anos, quantas consultas, quantos remédios, quantos conselhos, quantas histórias. .. Se pudesse escrever um livro certamente nele Seu Toti seria um dos personagens pra la de especial não poderia escrever sem menciona-lo afinal quem nunca teve uma febre, uma dor de cabeça, um corte ou baque, enfim…

Será triste passar pelo mercado sem ver nosso mais antigo medico, sem poder se consultar afinal era comum chegar com Seu Toti e dizer, amigo tenho sentido isso ou aquilo e ele passar aquele santo remédio que curava não só pela fórmula do medicamento mas principalmente pela fé em quem te indicou o remédio certo!

É COM PESAR E TRISTEZA QUE COMUNICO O FALECIMENTO DO SEU OSMAR DE SOUZA, MAIS CONHECIDO POR “SEU TOTI”. O MESMO ESTAVA INTERNADO EM PORTO VELHO, TEVE UMA PARADA CARDÍACA NO FINAL DA TARDE DE HOJE, FOI REANIMADO PELOS MÉDICOS, MAS INFELIZMENTE AGORA A NOITE NÃO RESISTIU À NOVA PARADA, VINDO A FALECER AGORA POUCO. QUE DEUS ABENÇOE O VELHO AMIGO DE MEU PAI, E QUE SEUS FILHOS, E ESPOSA CONSIGA SUPERAR ESTAR DOR IRREPARÁVEL E CONSIGAM ACEITAR SUA PARTIDA A MORADA ETERNA, DESCANSE EM PAZ SEU TOTI.