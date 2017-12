Morre aos 98 anos a atriz Eva Todor em decorrência de pneumonia

Rio – A atriz Eva Todor morreu, na manhã deste domingo, aos 98 anos, em decorrência de uma pneumonia. A informação foi confirmada por amigos da artista. Ainda não há informações sobre o enterro e o velório.

Eva foi diagnosticada com Mal de Parkinson há alguns anos e estava longe da TV desde “Salve Jorge”, da autora Gloria Perez, exibida em 2012. Com mais de 80 anos de carreira, a atriz brilhou no teatro nos anos 1930 e estreou no cinema na década de 60, no filme “Os Dois Ladrões”, de Carlos Manga.

Na TV, a artista tinha um vasto currículo entre telenovelas, minisséries e especiais. “Roque Santeiro” (1975), “Locomotivas” (1977), “A Gata Comeu” (1985), “Hilda Furacão” (1998), “O Cravo e a Rosa”(2000) e “Caminho das Índias” (2009) são alguns dos seus trabalhos mais marcantes.

Fonte: planetafolha.com