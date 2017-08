Moradores do Bairro de São Sebastião fazem campanha na rede social facebook em busca de água em Humaitá

O que parece uma brincadeira, é na verdade uma forma inteligente de tentar sensibilizar a gerência da COHASB do município no sentido de resolver a falta de água que ja se tornou comum no bairro de São Sebastião.

Moradores reclamam que a falta de uma solução para o problema, tem ocasionado uma série de contratempos aos usuários que simplesmente nao conseguem água nem mesmo para tomar banho nas últimas 04 semanas.

A autarquia criou um grupo de whatsap para que os usuários pudessem cobrar e denunciar problemas na rede d’agua no municipio mais a finalidade não tem surtido efeito algum. Usuários reclamam que já cansaram de fazer pedidos pelo grupo mas que, nunca conseguem obter sucesso nos problemas denunciados, e que só conseguem ver na verdade é uma série de fotos dos funcionários da autarquia pedindo votos em horário de trabalho para atender os anseios do prefeito Herivaneo Seixas que tem apelado dia e noite aos funcionários, para votarem em seu candidato a governador que ama o Amazonas.

A COHASB é uma prestadora de serviço de abastecimento de água no municipio, que tem realizado um péssimo serviço nos últimos meses, deixando descontentes milhares de usuário que agora estão apelando a rede facebook uma solução imediata para a falta de água em suas casas e nunca conseguem resolver a questão, que é cada dia maior nos bairros do municipio.

acriticadehumaitá.com.br