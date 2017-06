MODELO GAÚCHA RACHEL ALVES POSA PARA FOTOS EM BUSCA DO TITULO DE MUSA DA BOLA

Com poses ousadas a gata revelou ansiedade e promete representar bem o clube gaucho “Vou honrar as cores do tricolor gaúcho, esta sendo uma experiência bacana” revela Rachel.

A gaúcha Rachel Alves posou na ultima semana para um ensaio fotográfico com a camisa do seu clube de coração, o atual campeão da Copa do Brasil, o Grêmio.

Modelo e dançarina Rachel quer também representar o clube gaucho em um concurso realizado pelo site de esportes Radar da bola que elege entreos torcedores de cada clube a Musa do Time e posteriormente premia a vencedora geral como Musa da Bola.

Fotos: Ana Amorim

Fonte: newsrondonia