Missa relembra os 30 anos de falecimento de Arthur Virgílio Filho

Uma missa celebrada pelo Arcebispo Metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castriani, homenageou os 30 anos de falecimento do ex-senador Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Filho. A celebração, realizada na noite da última segunda-feira, 8/5, na Catedral Metropolitana de Manaus, também foi em ação de graças pela vida e saúde do prefeito Arthur Virgílio Neto, que enfrentou e venceu um câncer de próstata.

Além da celebração, foi exibido um filme contando a trajetória política do grande homem público que foi Arthur Virgílio Filho, pai do prefeito.

“É uma ausência muito sentida, porque ele estava na melhor fase da vida com 66 anos de idade, criativo, inteligente e muito preparado como era. A história dele está aí, ajudou a criar a Ufam, ajudou a trazer luz elétrica para Manaus e um parlamentar que não se curvou às ameaças. É um homem admirável. Digo é, porque um homem como ele não morre, fica para nos inspirar”, disse emocionado Arthur Neto.

Acompanhado de sua esposa, Elisabeth Valeiko, o prefeito disse estar muito emocionado pelo momento, e ao mesmo tempo feliz, por recuperar a saúde e poder continuar trabalhando todos os dias por Manaus. “Deus me permitiu saber na hora certa desse câncer. Descobri, tratei e agora estou melhor do que antes. Eu estou pronto para dar tudo que eu possa dar de mim nesse mandato de prefeito”, finalizou.

Familiares, amigos e boa parte dos servidores da prefeitura prestigiaram a missa.

Fotos: Mário Oliveira / Semcom