Ministro do TSE determina posse de prefeito eleito de Carauari

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Napoleão Nunes Maia Filho, expediu liminar nesta segunda-feira, 16, determinando que o prefeito eleito de Carauari, Bruno Ramalho, seja diplomado e empossado, em caráter de urgência.

“Ante o exposto, defere-se o pedido de Medida Liminar para atribuir efeito suspensivo ativo ao Recurso Especial interposto nos autos até o seu julgamento conclusivo pelo Plenário do TSE, de modo a assegurar a Bruno Ramalho o direito de ser diplomado e empossado no cargo de Prefeito Municipal de Carauari, com urgência e pela via mais expedita, ao egrégio TRE do Amazonas e ao douto Juízo Eleitoral de Carauari”, disse o ministro.