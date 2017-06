MINISTÉRIO PÚBLICO PUBLICA EDITAL PARA CONCURSO DE INGRESSO PARA A CARREIRA DE PROMOTOR DE JUSTIÇA

O Ministério Público do Estado de Rondônia publicou nesta terça-feira, 6 de junho, no Diário Oficial da Justiça, o edital nº 004/2017-PGJ do 22º Concurso Público para provimento de vagas para o cargo de Promotor de Justiça Substituto. O concurso será realizado pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMP), com participação da OAB/RO. As inscrições serão realizadas no período de 12 de junho de 2017 até as 23h59m (horário de Brasília) do dia 10 de julho de 2017, exclusivamente no endereço eletrônico www.concursosfmp.com.br.

O pagamento da inscrição, no valor de R$ 300,00, pode ser feito por meio de boleto bancário até o dia 11 de julho de 2017. São oferecidas 10 vagas, com a reserva legal aos candidatos com deficiência. Podem participar do concurso os portadores de diploma de conclusão de curso de graduação de bacharel em Direito e que contem, até a data de posse, com no mínimo três anos de atividade jurídica, entre outros requisitos estabelecidos no edital do certame. O subsídio inicial para o cargo de Promotor de Justiça é no valor de R$ R$ 24.818,91.

A seleção para o cargo compreende as seguintes fases: prova objetiva preliminar, de caráter eliminatório e classificatório, em data a ser divulgada oportunamente; provas escritas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; inscrições definitivas, de caráter eliminatório; exame psicotécnico, de caráter eliminatório; provas orais, de caráter eliminatório e classificatório; e avaliação de títulos, de caráter classificatório. O edital com o conteúdo programático e todas as normas do concurso está disponível no endereço eletrônico www.concursosfmp.com.br

FONTE NEWS RONDÔNIA