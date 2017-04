Ministério Público do Rio de Janeiro vai investigar resultados do ”BBB”.

(Foto divulgação)

Mesmo depois do fim do programa o BBB está envolvido em mais uma polêmica. Após diversas denúncias de que o resultado do programa seria manipulado, o Ministério Público do Rio de Janeiro vai investigar os resultados apresentados no programa.

As denúncias não são de agora, porém resultados desta edição deixou a justiça ‘desconfiada’. ‘‘O programa cobra pela votação, tanto por ligação como por SMS, se for comprovada a manipulação após auditoria a Globo deverá ser multada.” disse Roseane Oliveira.

O ”paredão” de Marinalva levantou suspeita após numa disputa contra Marcos, ela ter sido eliminada com 77% dos votos. Números assim mostra ”rejeição” algo que não se via nem nas ruas nem nas redes sociais.

O resultado final também surpreendeu, Emilly apesar de altíssima rejeição nas redes sociais, foi a vencedora do

Big Brother Brasil 17. Vivian contou com ajuda de diversos famosos e o apoio de quase todos os exs participantes e ficou em segundo lugar. A edição do último programa terminou aos gritos de ”Vivian, Vivian”.

fonte: www.portalatualizado.tv