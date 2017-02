Ministério do Turismo vai investir R$ 20 milhões em campanha de divulgação da Amazônia Legal

Em audiência realizada em Brasília, nesta quarta-feira, 22 de fevereiro, o Ministério do Turismo (MTur) anunciou o investimento de R$ 20 milhões para a realização de uma ampla campanha, divulgada no mercado nacional e internacional, de promoção do turismo nos Estados da Amazônia Legal.

A medida vem em resposta ao pedido realizado há cerca de um mês, pelo Fórum das Secretarias de Comunicação da Amazônia Legal, em conjunto com as secretarias de turismo dos Estados, que também tiveram representantes durante o evento.



No encontro, a secretária nacional de Qualificação e Promoção do Turismo, Teté Bezerra, disse ainda que o ministro do Turismo, Marx Beltrão, determinou que a campanha seja concebida e finalizada até maio, para que seja apresentada durante o 14º Encontro de Governadores da Amazônia Legal, já programado para ser realizado em Rondônia.

“A intenção do ministro é apresentar e então iniciar a divulgação já em junho e julho, aproveitando o período do verão amazônico, como foi sugerido. Importante destacar que dentro do planejamento do Ministério do Turismo entendemos a importância de promover as potencialidades da Amazônia e essa proposta do Fórum vem ao encontro com nossos anseios. Acredito que juntos faremos um excelente trabalho”, comentou a secretária Teté Bezerra.

Integração – A campanha é uma das ações conjuntas que o Fórum das Secretarias de Comunicação, formado pelos nove estados da Amazônia Legal, está desenvolvendo. O grupo foi oficializado com intuito de unir esforços na realização de ações e atividades na gestão pública voltada para a comunicação, em virtude das afinidades que possuem e dos desafios, que são semelhantes.

“O que observamos é uma maior integração em que a Amazônia Legal é vista de maneira estratégica para o Brasil. Neste aspecto uma grande campanha de publicidade como a que será executada não vai apenas mostrar nossa região para o país, também vai proporcionar incremento do setor turístico e alavancar a economia local. Esse foi um pleito nosso, dos secretários de comunicação da Amazônia e junto com as secretarias de turismo dos nossos estados vamos contribuir para o material que será produzido”, afirmou o secretário de Comunicação do Amazonas, Amaral Augusto, que também é o secretário-executivo do Fórum Permanente das Secretarias de Comunicação dos Estados da Amazônia.

Fotos: Bruno Zanardo/SECOM