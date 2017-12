Ministério da Justiça diz que presídios do AM são os mais superlotados do País

O Estado do Amazonas é o que tem a maior taxa de ocupação do País do sistema prisional. Ou seja, é o local onde há mais celas superlotadas. As informações estão no relatório do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança.

De acordo com o Infopen, a taxa de ocupação do Estado é de 484%. O segundo lugar, no relatório, é o Estado do Ceará com 309%.

“Destaca-se, entre as realidades estaduais, o caso do Amazonas, estado que apresenta, nos

levantamentos de 2015 e 2016, a maior taxa de ocupação do país e destoa dos índices observados na média dos estados, aprisionando 48 pessoas em um espaço destinado a apenas 10 indivíduos” informa trecho do relatório do Infopen.

Mais caros

Matéria publicada pela Folha de São Paulo, em janeiro deste ano, mostrou que o custo do preso no Amazonas era quase o dobro da média nacional.

Enquanto o Ministério da Justiça indicava que o custo mensal por preso no Brasil era em média de R$ 2.400, no Amazonas a terceirizada do setor, a empresa Umanizzare, representava um gasto de R$ 4.112 ao mês.

Excedente

O relatório do Infopen afirma que há um déficit de 9.036 vagas nos presídios do Estado. Os dados foram coletados há cerca de um ano.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que o atual déficit do estado é de 4.548 vagas.

O secretário de Estado de Infra Estrutura, Oswaldo Said, informou na manhã desta sexta-feira que dois presídios do interior, em Tefé e Maués, estão entre as 200 obras paralisadas do Estado. Oswaldo Said disse que a Seinfra trabalha para destravar as obras e também lançou duas licitações para construção de novos presídios.

A informação sobre a superlotação no Amazona foi publicada pelo site UOL nesta sexta-feira.