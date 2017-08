Ministério da Agricultura divulga edital para seleção de 300 médicos veterinários

Sob organização da Escola de Administração Fazendária, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) anuncia o processo seletivo que visa contratar 300 médicos veterinários com salário de R$ 6.710,58.

Os novos profissionais devem exercerem atividades de inspeção, com a finalidade de suprir necessidades temporárias relacionadas à defesa agropecuária, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio internacional de produtos de origem animal, em jornadas de 40h semanais.

As vagas estão distribuídas nos Estado de Acre, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal.

A inscrição será efetuada, exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico www.esaf.fazenda.gov.br, no período compreendido entre 10h do dia 14 de agosto de 2017 até às 23h59 do dia 20 de agosto de 2017, considerado o horário de Brasília (DF), mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 100,00, por meio de boleto eletrônico, pagável em toda a rede bancária.

Todos os profissionais inscritos serão submetidos a prova objetiva de conhecimentos específicos e análise de títulos e experiência profissional. A previsão é que a primeira etapa ocorra em 17 de setembro e seja composta com 40 questões.

Os candidatos aprovados serão contratados pelo período de um ano, admitida a prorrogação dos contratos, desde que o prazo total não exceda dois anos.

Este processo seletivo é válido por um ano, a contar da data de sua homologação, estando possibilitada a sua prorrogação até o total de dois anos, conforme especifica o edital de abertura.