Merenda escolar garante recorde na produção de laticínios em Matupí distrito de Manicoré

Produtores rurais do distrito Santo Antônio do Matupi, localizado em Manicoré (a 458 quilômetros da capital), comemoram os bons resultados do setor de Laticínios. A comunidade conta com a presença da empresa Matupi Fabricação de Laticínios Ltda, parceira da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) na consolidação da agroindústria no Estado.

A empresa foi fundada em 2014 e desde o ano passado firmou parceria com a ADS para a produção de queijos, leite e derivados para atender especificamente o Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme). Durante o ano de 2016, a Matupi forneceu para a Agência mais de 30 toneladas de laticínios e esse ano deverá fornecer mais de 60 toneladas, segundo o presidente da empresa, Renato Gomes Pereira.

Segundo Renato, a empresa atualmente beneficia mais de 300 famílias no interior do Amazonas, já que oferece 50 empregos diretos e mais e 300 indiretos. “Essa parceria com a ADS nos trouxe diversos benefícios, veio com certeza alavancar o setor de produção no estado, porque influencia diretamente na vida dos produtores rurais e agricultores familiares, ou seja, não é um benefício somente para a empresa”, enfatizou.

Para o presidente da ADS, Lissandro Breval, o destaque que hoje a comunidade em Santo Antônio do Matupi possui, se deve ao sucesso que a empresa alcançou no local. “A oportunidade aliada a visão inovada desses empresários, que entendem a importância da agroindústria para a nossa região, gera resultados como o da Matupi naquele distrito de Manicoré, que hoje emprega mais de trezentas pessoas e beneficia consequentemente muitas famílias no interior”.

*Com informações da assessoria

Foto: divulgação/ ADS