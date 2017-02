“Mentira absurda!” respondeu Herivaneo sobre suposta agressão sofrida em Humaitá

Circula na rede social whatsapp um texto relatando que, o prefeito do município de Humaitá, teria sido agredido dentro de seu gabinete no Palácio das Mangabeiras. O texto afirmou ainda que, o prefeito e um funcionário público, após desentendimentos teriam chegado a vias de fato, e que após a briga, os dois teriam feito registro no 8° DIP DE HUMAITÁ.

Nossa redação apurou os fatos detalhados no texto, que denomina-se escrito e postado em um endereço eletrônico inexistente (www.noticiasdehumaita.com) mencionando o suposto fato. Nossa redação entrou em contato com o prefeito HERIVANEO SEIXAS (PROS) sobre a veracidade dos fatos e o mesmo negou em detalhes, dizendo que jamais houve qualquer briga entre ele e o funcionário, qualificando o fato postado na rede social e grupos de whatsapp, como “Mentira Absurda! ”. Nossa redação também entrou em contato com o Delegado Titular do 8° DIP MARCUS REZENDE que nos afirmou desconhecer o fato e que ao perguntar dos policiais de plantão a existência de alguma queixa relacionado ao fato questionado, os policiais plantonistas negaram também. O delegado então nos informou que a notícia é improcedente, ou seja, não é verdadeira.

As agressões físicas relatadas no texto não condizem com a verdade dos fatos, segundo testemunhas, a conversa chegou a acontecer, mas não houve agressões, apenas o descontentamento do funcionário em relação a um entendimento entre ele e o prefeito municipal, mas nada que houvesse frisson ou algo semelhante.

Portanto após apurar os fatos e verificar a inexistência de uma situação semelhante a relatada no texto maldoso e Maquiavel, reafirmamos a todos os leitores, de nosso diário eletrônico, que nos questionaram se o fato era verdadeiro que, nunca existiu tal desvio de conduta tanto do funcionário e tão pouco do prefeito, e que as afirmações negativas espalhadas na rede social nos grupos de whatsapp são falsas e de cunho político, principalmente porque envolve participação de elementos, ligados diretamente ao candidato derrotado, na última eleição.

Por ter apurado os fatos e tomado conhecimento da inexistência deste absurdo, assinamos e postamos está nota publicamente em respeito aos nossos leitores.

