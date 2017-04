Menina é internada com infestação de larvas de mosca na cabeça

O Conselho Tutelar, órgão que fez a denúncia à Polícia Civil, está acompanhando o caso.

Uma menina de 5 anos pode ter sido vítima de maus-tratos no Recife. Ela está internada em um hospital no Parnamirim, na Zona Norte da capital pernambucana, por causa de uma infestação de larvas de moscas na cabeça. O Conselho Tutelar, órgão que fez a denúncia à Polícia Civil, está acompanhando o caso.

“De tanto coçar a cabeça por causa dos piolhos, ela fez umas feridas. As moscas aproveitaram a ferida para depositarem seus ovos”, explicou, em entrevista ao G1, o conselheiro tutelas Anderson Araújo, acrescentando que o problema já é vivenciado há meses pela menina e que tudo pode ter começado com uma proliferação de piolhos.

O órgão foi acionado na quinta-feir (6), para verificar o estado da menina e saber com quem ela estaca no hospital. “Foi a avó materna que percebeu as larvas e a levou imediatamente para o hospital”, disse Araújo. Os pais foram questionados pelo Conselho Tutelar sobre o caso. Eles afirmaram que a menina fazia tudo sozinha e, quando iam mexer na cabeça dela, a filha deles sempre reclamava. “O que me surpreendeu é que eles não moram num lugar de extrema pobreza. É uma casa humilde, mas limpa e organizada. Ali é um caso de negligência de um tamanho que não tem justificativa”, detalhou Araújo.

A unidade de saúde disse à reportagem que a criança está bem e em observação. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Paulista, no Grande Recife.

Fonte: Notíciasaominuto