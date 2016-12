Melo prestigia a abertura da Copa Caixa Internacional de Seleções de Futebol Feminino, na Arena da Amazônia

Nesta quarta-feira (7), inicia a Copa Caixa Internacional de Seleções de Futebol Feminino na Arena da Amazônia e a abertura contará com a presença do Governador do Amazonas, José Melo. A primeira rodada será às 17h30, entre Itália x Rússia e a segunda, às 20h15, entre Brasil x Costa Rica.

No torneio, os órgãos de segurança estarão trabalhando em parceria para garantir comodidade a população e a tranquilidade nos jogos. Serão feitas revistas da Polícia Militar, na entrada da Arena da Amazônia e cerca de 100 voluntários estarão atuando dentro e nos arredores do estádio.

O evento, além de esportivo, também tem caráter social. Aqueles que levarem 1kg de alimento não perecível pagam o valor de meia entrada tanto na bilheteria da Arena Amadeu Teixeira, quanto nos outros pontos de venda de ingressos. O material arrecadado será doado às entidades filantrópicas de Manaus.