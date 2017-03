Cumprindo agenda em Brasília (DF), durante reunião com o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Magalhães, nesta quarta-feira, dia 22, o Governador José Melo (Pros) garantiu o empréstimo de R$ 300 milhões para o Estado.

Do montante, mais da metade será investida na duplicação da AM-010, entre Manaus e o Município de Rio Preto da Eva (a 80 quilômetros da capital), para facilitar o escoamento e ampliação da produção do interior oriunda da piscicultura e fruticultura, dois dos principais pilares da Matriz Econômica Ambiental.

Este é o segundo recurso milionário que o governador articula para o Estado em menos de dois dias. Nesta terça-feira, ele também obteve a liberação do investimento de R$ 185 milhões de uma emenda impositiva destinada para a construção dos anéis viários Sul e Leste, que vão ligar o Distrito Industrial ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

A liberação do empréstimo junto a Caixa Econômica foi assegurada graças ao Fundo de Participação dos Estados (FPE), sem a necessidade de aprovação da União. “Dentro da proposta da nossa nova Matriz Econômica Ambiental, que vai alavancar a economia do Amazonas, precisamos garantir que os produtores do interior consigam transportar seus itens. Para essa rodovia, Já estamos com todas as licenças prontas, ela está em fase de licitação e temos pressa para o inicio das obras. Nós queremos aproveitar esse verão e o próximo para chegarmos ao Rio Preto da Eva com AM 010 duplicada até dezembro do próximo ano”, disse Melo.

Do valor total, R$ 177,1 milhões serão destinados para a duplicação da estrada. O restante, mais de R$ 120 milhões, será investido em setores essenciais e de prioridade para a administração estadual como Infraestrutura, Habitação, Sistema Penitenciário, Segurança Pública, Estatais e Saúde. “Vale ressaltar que esses investimentos deixarão o Amazonas ainda mais competitivo dentro da visão econômica que criamos para o Estado”, completou o governador.

Foto: Divulgação