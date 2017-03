Melo faz a entrega de equipamentos para rede estadual de saúde em Manaus

O governador José Melo irá entregar, nesta segunda-feira, dia 20, oito aparelhos de ultrassonografia, oito aparelhos de anestesia, oito monitores multi-paramétricos e dois ventiladores pulmonares. Os novos equipamentos irão reforçar a infraestrutura existente na rede estadual de saúde da capital.

A entrega faz parte de um programa desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) de manter o parque de equipamentos das unidades da rede estadual de saúde sempre renovado e atualizado, dando aos profissionais que trabalham nessas unidades, condições de ofertar um atendimento cada vez mais qualificado.“Essas unidades funcionam todos os dias com uma demanda de paciente muito grande e os equipamentos estão em uso constantemente, o que acaba causando desgaste. Então estamos sempre adquirindo e disponibilizando novos equipamentos para a nossa rede”, explica a secretária de estado de saúde, Mercedes Gomes de Oliveira.

Esse ano a Susam já entregou um aparelho de ecocardiograma infantil para o Hospital Universitário Francisca Mendes. O aparelho é o primeiro do modelo na região Norte do Brasil e fornece imagem tridimensional em tempo real, ampliando a capacidade de diagnóstico de doenças do coração, acelerando as indicações de tratamento e cirurgias corretivas para a cura da doença.

*Com informações da Assessoria