Melo consegue recursos de R$ 185 milhões para obras viárias em Manaus

Durante reunião com o Ministro das Cidades, Bruno Araújo, em Brasília (DF), nesta terça-feira, dia 21, o Governador José Melo (Pros) obteve a liberação do investimento de R$ 185 milhões de uma emenda impositiva destinada para a construção dos anéis viários sul e leste, que vão ligar o Distrito Industrial ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

No encontro, que teve a presença do senador Omar Aziz (PSD) e dos deputados federais, Pauderney Avelino (DEM) e Átila Lins (PSD), também foi tratado sobre a liberação de recursos para a construção de quatro mil unidades habitacionais e para obras de contenção em áreas de risco na capital.

Os anéis viários sul e leste têm o propósito de melhorar o tráfego de veículos nas vias principais da capital amazonense. O anel viário sul compreende a estrada do Tarumã, que está sendo duplicada e onde o estaqueamento para a construção da ponte da segunda pista ficou pronto, e a Avenida Santos Dumond até a Torquato Tapajós. O anel leste fica entre a reserva florestal Adolpho Ducke e a Bola do Distrito Industrial II.

São mais de 30 quilômetros de intervenções viárias contornando a cidade para ligar o Distrito Industrial ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e que, também, vão permitir a retirada do fluxo de veículos pesados das ruas centrais. “Já estávamos com um ritmo bom nessas obras e, como o valor para essas obras já foi empenhado, aguardamos somente o repasse dele para o nosso Estado. Acreditamos que, além das melhorias de tráfego, habitação e melhorias de áreas de riscos, as obras vão garantir emprego e renda para a nossa população. E isso é muito positivo em um momento de crise econômica pelo qual o país ainda atravessa”, disse Melo.

