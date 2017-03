Mega acumulada pode pagar R$ 6 milhões nesta quarta (22)

Mega-Sena sorteia 6 milhões nesta quarta-feira (22)

Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas no último concurso da Mega-Sena, no sábado, o prêmio acumulou e pode pagar R$ 6 milhões nesta quarta-feira (22). O sorteio do concurso 1.914 será às 20h, em Teodoro Sampaio (SP), onde está estacionado o Caminhão da Sorte.

Segundo a Caixa Econômica Federal, se o valor fosse aplicado na poupança, poderia render R$ 31 mil por mês ao apostador que acertasse sozinho as seis dezenas.

Com esse dinheiro seria possível comprar uma frota de 200 carros populares ou 13 casas de R$ 450 mil cada.

Os jogos podem ser feitos até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas. Uma aposta simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50.

A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades.

Fonte:Uol