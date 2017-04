Médico dorme no chão de hospital após realizar 5 cirurgias em 28h

Redação RedeTV!

(Foto: Reprodução/Weibo)

O cirurgião Luo Heng foi fotografado dormindo no chão de um hospital da província de Anhiu (China) após realizar cinco operações em um turno de 28 horas.

De acordo com o People’s Daily Online, ele realizou duas cirurgias durante a noite e mais três na manhã seguinte – sem fazer pausas para dormir.Ao final do turno mais que exaustivo, o médico usou um colchão fino para descansar no chão do hospital.

Nas redes sociais, ele foi chamado de herói por ter passado tantas horas trabalhando a fim de salvar vidas. Outros, no entanto, mostraram preocupação com a saúde do próprio cirurgião: “Um médico não é apenas um profissional, ele é também uma pessoa”.

(Foto: Reprodução/Weibo)

