A Petrobrás anunciou, nesta quarta-feira (6), uma nova redução do preço da gasolina nas refinarias de todo o país, a terceira queda consecutiva. Segundo o site da estatal, o preço do combustível passará a custar, a partir de amanhã (7), R$ 1,9617, 0,45% inferior ao preço que vigorava no dia de hoje (6), de R$ […] A pergunta que não quer calar é: “Porque a queda nos preços da gasolina nunca caem nas bombas?” Seria o velho jargão que afirma claramente: “Me engana que eu gosto!”.

Share on: WhatsApp