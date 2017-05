Matriz Econômica em destaque na Folha de Sao Paulo

O jornal Folha de São Paulo circulou neste domingo, dia 30 de abril, com um caderno Especial sobre a Nova Matriz Econômica Ambiental do Amazonas, projeto do Governo do Estado voltado para diversificar e ampliar a economia local, com foco no Desenvolvimento Sustentável. Com o Título “Além da Zona Franca”, o caderno de seis páginas traz reportagens e uma entrevista com o governador do Amazonas, professor José Melo, mostrado como o Governo do Amazonas pretende levar desenvolvimento econômico para o interior, apostando na piscicultura, fruticultura e na mineração, além de outras áreas como biofármicos e cosméticos, com o compromisso de manter a preservação da floresta.

Segue o link da publicação on line: http://estudio.folha. uol.com.br/foco-no-amazonas/