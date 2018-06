Marinha abre concurso para áreas da Saúde com 243 vagas e salários de R$ 11 mil

A Marinha do Brasil publicou três editais voltados à contratação de profissionais de nível superior de áreas da Saúde, com inscrições que iniciam nesta quarta-feira (13) e se estendem até o dia 27 deste mês, das 8h às 16h, por meio do site da Marinha, custando o valor de R$ 120. As vagas são destinadas para brasileiros de ambos os sexos, com menos de 36 anos (até o dia 1° de janeiro de 2019). Confira os editais clicando aqui.

Os aprovados e classificados farão o Curso de Formação de Oficiais (CFO), no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro. Após a provação no CFO, no final de 2019, os militares serão nomeados Oficias da Marinha do Brasil no posto de Primeiro-Tenente e passarão a receber remuneração de R$ 11 mil.

Antes de completados cinco anos de nomeação ao oficialato, os oficiais serão avaliados pela Comissão de Promoções de Oficiais, visando à sua permanência em caráter definitivo na Marinha. Os que não obtiverem avaliação favorável serão licenciados “ex offício” do Serviço Ativo da MB.

O primeiro edital é para médicos, com o total de 220 vagas, em diversas especialidades. As de caráter nacional são destinadas às áreas de Infectologia, Neurologia, Proctologia, Cirurgia Cardíaca, Geriatria, entre outras. As regionais são destinadas para as cidades de Salvador, Natal, Belém, Rio Grande (RS), Ladário (MS), Brasília e Manaus. As vagas destinadas para a capital amazonense para as áreas de Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria.

O segundo edital é para o quadro de cirurgião-dentista e de apoio à saúde. Todas as vagas são de âmbito nacional, sendo 12 para dentistas com especialidades em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilar-Facial, Dentística, Ortodontia, Patologia Bucal e Estomatologia, Prótese Dentária e Radiologia. Para o quadro de apoio à saúde, há onze vagas destinadas às áreas de Enfermagem, Farmácia, Fonoaudiologia e Nutrição.

Fonte: acritica.com