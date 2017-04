Marinha abre 146 vagas para Concurso de nível superior

BY

A Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM) iniciou as inscrições de mais um concurso público para quem possui nível superior. Desta vez, as chances são para profissionais na área de saúde como Médicos, Cirurgiões-Dentistas, Enfermeiros, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, dentre outras especialidades. As inscrições vão até 15 de maio e devem ser feitas na página da DEnsM www.ensino.mar.mil.br .

São 146 vagas destinadas a brasileiros, de ambos os sexos, com menos de 36 anos (no 1º dia do mês de janeiro de 2018) e que tenham concluído o curso superior relativo à profissão a que concorre, dentre outros requisitos previsto em edital. O valor da taxa de inscrição é de R$ 110,00 e o pagamento poderá ser realizado até 19 de maio.

Os Médicos interessados em fazer o concurso devem ficar atentos, pois existem vagas no âmbito nacional e regional. No segundo caso, deverão obrigatoriamente possuir o Certificado de Residência Médica ou Certificado de Título de Especialista na especialidade a qual concorrem.

O concurso para Médicos, no âmbito nacional, traz 100 vagas em especialidades tais como: Anestesiologia, Cancerologia, Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular, Clínica Médica, Dermatologia, Endocrinologia/Metabologia, Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetrícia, Infectologia, dentre outras. Já para o concurso regionalizado, são 23 vagas.

O edital traz ainda 12 vagas para Cirurgião-Dentista, nas especialidades de Dentística, Endodontia, Odontopediatria, Periodontia e Prótese Dentária e 11 vagas para Apoio à Saúde, nas especialidades de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Nutrição.

Os aprovados e classificados na seleção inicial farão o Curso de Formação de Oficias (CFO), no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro, com duração de 39 semanas. Após a aprovação no CFO, no final de 2018, os militares serão nomeados Oficiais da Marinha do Brasil no posto de Primeiro-Tenente e passarão a receber remuneração de cerca de R$ 10.500,00.

A Marinha também está com inscrição aberta para Engenheiros até dia 28 de abril. Informações completas podem ser vistas no mesmo site.

fonte: blogdafloresta.com.br