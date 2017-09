Marido foge e deixa mulher para trás com 3 quilos de maconha e ela acaba presa pela Rocam

Policiais militares das Rondas Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) prenderam em flagrante ontem (16) Samara Lima de Souza, 23 anos, acusada de tráfico de drogas. A prisão ocorreu no Beco Raquel, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Com ela foram apreendidos cerca de 3 quilos de maconha, do tipo ‘skunk’, e uma pistola calibre 22.

A acusada foi encaminhada ao 1º Distrito Integrado de Polícia onde o auto de prisão em flagrante foi lavrado. De acordo com os policiais Samara estava na companhia do marido, conhecido como Bob Marley, que conseguiu fugir no momento a abordagem policial.

Os policiais informaram que chegaram a ela depois de uma denúncia feita pelo WhatsApp. Nas informações repassadas no aplicativo tinha o relato da existência de uma casa que estava sendo utilizada para produção e comercialização de drogas.