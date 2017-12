Maquiador amazonense Charles Almeida vira o queridinho das celebridades em São Paulo

Laynna Feitoza Manaus (AM)

Na última semana, a personagem Clara, da novela “O Outro Lado do Paraíso”, voltou triunfal para Palmas (TO), sua cidade natal. No Amazonas, um profissional também retornará à cidade em que nasceu com todas as honras a que tem direito. É o maquiador amazonense Charles Almeida, radicado há um ano em São Paulo.

Ao contrário de Clara, ele não voltará para se vingar: retornará para compartilhar seus conhecimentos em um Master Class (aula-show) de maquiagem que vai acontecer hoje (21), na Casa Em Visão. Conhecimentos adquiridos com uma trajetória de muito trabalho, que o faz ser solicitado por celebridades como Anitta, Sabrina Sato, Marina Ruy Barbosa e até pela cantora britânica Melanie C, do grupo Spice Girls.



Charles cuidou da beleza da atriz Paolla Oliveira para campanha (Foto: Arquivo pessoal)

Antes de se mudar para SP, Charles trabalhava em um salão de beleza na capital amazonense. Antenado, fez cursos em Manaus e na capital paulista para aperfeiçoar o seu trabalho. Indicado por um amigo para a agência Capa MGT – uma agência de modelos, maquiadores e cabeleireiros de São Paulo – ele foi escalado para trabalhar na novela “A Força do Querer”, gravada na comunidade do Acajatuba, localizada a duas horas de Manaus. “Aceitei na mesma hora e fiquei um mês maquiando os atores e atrizes da novela”, comenta ele.

Depois das gravações, a agência entrou em contato com o Projac para pedir um “feedback” do trabalho de Charles. Segundo ele, as recomendações foram as melhores possíveis. Com isso, a agência entrou em contato com ele novamente, informando que, se um dia Charles se mudasse para São Paulo, que os procurasse para conversar e alinhar algum outro trabalho.



Ele integrou equipe de maquiadores de Anitta nas gravações de “Is That For Me” (Foto: Divulgação)

“Eu já estava pensando em me mudar para São Paulo. Só tive a certeza que era o momento certo de ir embora, de correr atrás dos meus sonhos. E respeitar minha vontade de trabalhar com celebridades ou campanhas de revistas ou TV”, conta ele.

Primeira experiência

Almeida já chegou em São Paulo trabalhando. Ao visitar a agência e fechar um contrato, ele foi escalado para maquiar os convidados e o balé oficial do programa Domingão do Faustão. “Eu não tive tempo para nada. Já cheguei trabalhando e desde aí tudo foi acontecendo”, relata.

Com o tempo, Charles foi escalado para outra missão especial: ele foi um dos maquiadores de Anitta durante as gravações do clipe de “Is That For Me”, locado no Amazonas em outubro. “Ela foi uma das primeiras celebridades que maquiei. Fiz a maquiagem dela no segundo dia de gravações do clipe. Também fiz ela para shows, para coletivas de imprensa, e sempre que estou livre e ela precisa, vou e faço a maquiagem dela”, destaca Almeida.

Uma estrela



Charles foi solicitado para permanecer maquiando a cantora Mel C no Brasil (Foto: Arquivo pessoal)

Uma experiência inesquecível para Charles foi cuidar da beleza da cantora Mel C, das Spice Girls, que passou uma temporada no Brasil em julho e se apresentou no programa Altas Horas. “Fiz a maquiagem dela para o programa e ela gostou demais. Pediu que eu ficasse com ela no restante dos dias que ela estaria no Brasil, porque ela estava com grande dificuldade de encontrar um maquiador que fizesse o tipo de make que ela amava. Isso foi muito importante pra mim”, declara ele.

Outras artistas que ele já maquiou são Camilla Queiroz, Paolla Oliveira, Dandara Mariana, Samantha Schmutz, Alice Vieger, Nívea Maria, Fernanda Paes Leme, Letícia Birkheuer, e por aí vai. Maquiar as famosas foi desafiador para Charles porque, segundo ele, as famosas gostam de makes mais clean’s, diferente do que ele estava habituado em Manaus.



Mel C exibe maquiagem para o programa “Altas Horas”, feita por Charles Almeida (Foto: Arquivo pessoal)

Estilo de cada uma

Ao lidar com tantas celebridades, ele acabou aprendendo sobre o estilo de make favorito de cada uma. “No geral, elas sempre pedem uma beleza de ‘bonita’. Beleza de ‘bonita’ é uma beleza mais natural, clean, que não precisa carregar o olho ou a pele. Todas têm uma pele incrível, se cuidam muito”, afirma ele.

A atriz Fiorella Matheis, por exemplo, ama um olho iluminado “quase nada”, e não usa cílios postiços. “É muito raro. Em todos os trabalhos que fiz com ela, ela nunca colocou. É sempre curvex e máscara de cílios. Ela gosta de uma pele iluminada, fina, sem muita base e corretivo. Nos lábios, um hidratante e um gloss, e sobrancelha não marcada”, pondera ele.



O maquiador conhece os gostos da atriz Fiorella Matheis, que dispensa o uso de cílios postiços (Foto: Arquivo pessoal)

Já a apresentadora Sabrina Sato ama um olho mais iluminado, com côncavo marrom. “Tem que fazer sempre nela, porque ela gosta. Ela ama demais cílios postiços, geralmente colocamos dois cílios postiços nela para dar um olhar mais poderoso. Ela ama gloss, iluminador. A Anitta não abre mão dos cílios postiços e do olho iluminado”, complementa.



Uso de dois cílios postiços é feito para incrementar o olhar de Sabrina Sato (Foto: Arquivo pessoal)

Abaixo, da esquerda para a direita, Charles posa com Camilla Queiroz, Marina Ruy Barbosa e Fernanda Paes Leme, que também são algumas de suas clientes. No Master Class em Manaus, Charles vai falar sobre novas tendências, make fashion, e três estilos de makes feitas na hora para todos acompanharem o passo a passo.

Serviço

O quê: Master Class com Charles Almeida

Onde: Casa Em Visão Shopping Ponta Negra, na av. Coronel Teixeira, 5705, Santo Agostinho

Quando Hoje (21), das 19h às 22h

Informações: (92) 98437-3076

fonte: acritica.com