Manicoré e Nova Olinda recebem a visita do presidente da Aleam, deputado David Almeida

Os municípios de Manicoré e Nova Olinda do Norte recebem, amanhã (25), a visita do presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado David Almeida. Ele vai acompanhado pelo deputado Platiny Soares, e técnicos da Aleam.

Na viagem, a comitiva vai conferir algumas obras realizadas nas duas cidades, ouvir as demandas da população e estreitar os laços entre o Poder Legislativo e os municípios; uma das propostas do presidente ao assumir o cargo em fevereiro de 2017.

Entre os locais visitados em Manicoré estão: o Porto Municipal, Mercado, Hospital Estadual, CETI e a Estrada do Atininga. Após a visita, presidente e equipe almoçam em Manicoré e depois seguem viagem.

Passagem por Nova Olinda

Em Nova Olinda, David Almeida visitará a Orla da Cidade, pois quando esteve à frente do governo do Estado (maio a outubro de 2017), esse foi um dos principais problemas relatados por moradores e autoridade do município. As condições da estrada do Fontinelli também serão verificadas pelo presidente. David Almeida visitará ainda outros pontos que ainda vão ser definidos.

Fotos: Dhyeizo Lemos