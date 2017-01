MANDA QUEM PODE, OBEDECE QUEM TEM JUÍZO

Nossa redação recebeu através de nosso e-mail ofício do MPF/AM das Recomendações nº 01 e nº 02/2017/5º Ofício, para conhecimento e adoção das providências cabíveis, que pede a suspenção de todas as postagens relacionadas ao desaparecimento de Dona Alda Alecrim que se encontra desaparecida desde o dia 23/12/2016 e até o momento, não foi encontrada. Lamentamos profundamente que o MPF/AM tente calar o direito à informação e a liberdade de expressão, de nosso diário eletrônico. Infelizmente vivemos em uma Democracia que no papel te dar a liberdade de expressão até que esta liberdade, não incomode o “trabalho” do MPF/AM.

Em seu ofício o Procurador da República Fernando Merloto Soave relata que as informações aqui divulgadas, foram balizadas em presunção de um crime, que na verdade, ele (procurador) também presume que, o fato não tenha sido efetivado por algum indígena da etnia PIRAHÃ. O site Acrítica de Humaitá divulgou matéria assinada por esta redação embasada em uma denúncia de um membro da família de dona Alda Alecrim, e que todos os áudios enviados a esta redação, asseguram a dor, o sofrimento e o descaso com o qual a direção da FUNAI em Humaitá, tratou a denúncia da testemunha.

Lamentamos profundamente que teremos que se abster deste caso, da pior maneira possível, sendo acorrentado no direito à informação, negando o desejo de justiça a uma família que teve sua matriarca sequestrada e possivelmente assassinada por “alguém”, deixando órfãos 14 filhos, sendo 10 menores de idade, sem que o caso tenha sido solucionado por quem de direito deveria responder com celeridade na apuração dos fatos divulgados.

Pedimos desculpas aos nossos leitores por decidirmos seguir as “recomendações” do MPF/AM, as quais todos vocês poderão ler no ofício enviado a nossa redação, todas as recomendações sugeridas pelo procurador. Veja cópia do documento logo abaixo: