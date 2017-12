Mais de mil armas são destruídas em ação coordenada pelo TJAM em parceria com o Exército

O Exército destruiu na manhã de ontem (19) 1.111 armas de fogo provenientes de processos judiciais da capital e interior do Amazonas e que já tinham sido catalogadas e liberadas pelo Tribunal de Justiça para serem destruídas. A medida atende a Resolução nº 134/2011 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que dispõe sobre a destinação de armas de fogo e munições.

As armas encaminhadas para destruição são aquelas que foram consideradas pelos juízes desnecessárias para a continuidade e instrução dos processos judiciais. Conforme o CNJ, este armamento não pode ser doado para a polícia, seja pela sua condição precária de conservação, seja por características técnicas da arma que não se enquadram nos padrões utilizados.

A destruição, realizada em base do Exército no interior do Estado, se deu em duas partes: na primeira, as armas foram amassadas em uma prensa hidráulica e em seguida, foram trituradas por um rolo compressor.

Só este ano, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Flávio Pascarelli, determinou a destruição de 7,5 mil armas.

“As ações se intensificaram em nível nacional e, no Amazonas, esvaziamos todos os fóruns do interior e seguindo as normais de segurança”, destacou Sidney Level, diretor da Divisão de Depósito Público do TJAM.

No meio das armas destruídas nesta terça-feira, modelos que se destacavam pela antiguidade, pela engenhosidade da fabricação caseira ou ainda pela exclusividade das pistolas de uso restrito.

Segundo o ten. cel. de Exército Geovani Campos, chefe do Serviço de Fiscalização de Produtos do Exército Brasileiro, “a inutilização das armas seguiu protocolo do CNJ na Operação Vulcão. Desde 2012, já destruímos algo entorno de 22 mil armas”, disse.