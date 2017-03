Mais de 5 mil entregam a declaração do Imposto de Renda no Amazonas

Até às 17h de ontem (02), primeiro dia da entrega das Declarações do Imposto de Renda 2017, 5.254 contribuintes enviaram suas declarações para o fisco. No ano passado, foram entregues 5.248 no mesmo período.

No Amazonas, espera-se que 318.900 mil declarações sejam entregues até o das 28 de Abril, último dia do prazo. Historicamente, na última semana os contribuintes costumam enviar 40% do total das declarações esperadas para todo o período.

Multas por atraso

A Receita Federal incentiva a entrega da declaração o quantos antes e esclarece que o atraso gera multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto apurado na declaração, diz o Delegado da Receita Federal em Manaus, Leonardo Frota.

Todas as informações sobre a declaração do IRPF 2015 estão disponíveis no endereço: http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/cidadao/irpf/2017.