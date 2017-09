Mais de 40 detentas participaram de motim; cinco delas serão colocadas em isolamento.

Motim ocorreu no CDPF (foto de arquivo) (Foto: Sérgio Rodrigues)

Três reféns foram liberados pelas presas do Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), no Km 8 da BR-174, três horas após o início do motim, nesta quarta-feira (6). A informação é da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Cinco presas do pavilhão 1 fizeram dois agentes de ressocialização da empresa co-gestora de reféns durante o banho de sol, próximo ao horário da tranca da unidade. Após isso, pelo menos 39 detentas ajudaram a manter os reféns.

As detentas chegaram a atear fogos em colchões no presídio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar as chamas. Viaturas da Polícia Militar também estão na unidade prisional.