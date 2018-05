Mãe da apresentadora Xuxa, dona Alda Meneghel morre aos 81 anos

Do UOL

Morreu nesta terça-feira, dia 8, Alda Meneghel, mãe da apresentadora Xuxa Meneghel, aos 81 anos. A informação foi confirmada ao UOL pela empresária de Xuxa, Mônica Muniz. Dona Alda sofria de Mal de Parkinson há mais de 10 anos.

Dona Alda já estava no último estágio da doença, que provoca degeneração progressiva das células responsáveis pelo movimento e equilíbrio do corpo. Em entrevista à coluna de Mônica Bergamo, em agosto do ano passado, Xuxa explicou o estado da mãe, que não se comunicava nem se movimentava mais, além de se alimentar por sonda. Alda chegou a realizar parte do tratamento nos Estados Unidos. Ela também sofria de diabetes.

Na última quinta-feira, 3, a apresentadora pediu aos fãs que orassem pela situação da mãe. “Por favor … peço a vcs que tem muita fé que rezem por minha guerreira, minha Aldinha. Bgda que Deus dê em dobro a vcs”, Xuxa escreveu na publicação.

