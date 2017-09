MADRUGADA DEVASTADORA EM HUMAITÁ

Com ventos que chegaram a 140 km em um temporal ocorrido nesta madrugada (31) em nossa cidade, tirou o sono de milhares de humaitaenses apreensivos com raios e trovões turbinados por uma ventania que causou centenas de avarias em residencias do município.

A forte chuva teve início por volta das 2h00 ficando cada minuto mais forte e com ventos que assobiavam nos telhados das casas. Energia e internet logo ficaram “OFF” aumentando o temor de um possível acidente.

No dia de São Raimundo nossa cidade viveu mais um tremendo susto, gracas a Deus ninguém até o momento nao se machucou. Tivemos varios registros de casas destelhadas, arvores caidas, e a torre de internet do provesor do GRUPO GC CURUMIM caiu devido a força dos ventos. O depósito de Materiais de Construção do BORBA também teve parte do telhado avariado. Neste mesmo dia dois anos atras a cobertura do Estadio Arlindo Brás despencou na principal avenida da cidade.

Fotos enviadas pelo nosso colaborador JEAN SANTIAGO mostram um pouco do que aconteceu de madrugada em Humaitá, até o momento do encerramento desta matéria nao tivemos noticias de nenhuma vítima ferida ou fatal. Maiores informacoes a qualquer momento aqui no seu canal de noticias.