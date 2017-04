Lutadora amazonense entra no ranking do UFC, mas sofre com a falta de patrocínio

Jéssica Santos

Manaus

A lutadora do UFC Ketlen Vieira, 25, tem levado o nome do Amazonas para o mundo ver. Ela venceu sua segunda luta no torneio no sábado, 15, mas seus combates não têm acontecido apenas dentro do octógono. A maioria das pessoas acha que todos os lutadores do UFC são estrelas, que ganham muito bem, mas essa não é a realidade, como revela Ketlen, que sofre com a falta de patrocínios.

“Eu era uma das pessoas que pensava que quem tá no UFC, tá rico, mas não é assim. Eu sempre falo que nós temos um custo muito alto, se você quiser ter uma evolução, tem que investir, pagar professores qualificados para alcançar esse progresso, então, eu tô me virando. Na minha última luta (no sábado, 15), eu fui para a viagem sem ter 10 centavos sobrando, porque eu fiz um investimento para essa luta, então eu preciso realmente do apoio do Estado, da prefeitura, porque quando eu entro aparece lá ‘Manaus – AM’, e ali eu estou divulgando a cidade, e eu nunca recebi nenhum apoio além de algumas passagens, e eu tenho o maior orgulho de chegar lá e mostrar a garra, a força do povo amazonense”, destaca Ketlen.

A atleta afirma que a vida de um lutador requer muito esforço. “Admiro todos os lutadores porque eu sei o que cada um passa para estar ali, eu sei que não é fácil, todos tem o meu respeito. Às vezes as pessoas ficam olhando, criticam, mas se as pessoas que criticam acompanharem pelo menos um camping de treinamento de um atleta, eu tenho certeza de que nunca mais iriam falar de um atleta”, desabafa Ketlen.

A evolução

Mesmo sem patrocínios formais, Ketlen progrediu. Na luta de sábado, 15, os fãs de MMA puderam ver sua evolução. A atleta venceu sua segunda luta no UFC, contra Ashlee Evans-Smith, aplicando um grande volume de golpes. Se na sua primeira luta, ela bateu Kelly Faszholz fazendo apenas o necessário para a vitória, nesta, a amazonense pôde mostrar o seu potencial, e explica como tem conseguido desenvolver sua luta. “Eu tive mais tempo para me preparar para essa luta, tive três meses e meio, fui para o Rio de janeiro, e fiz um investimento muito alto nessa luta, na parte em pé, treinando muito boxe, kick-boxe, então eu trabalhei com toda a equipe da Nova União também, Mestre Dedé, que me ajuda e que focou realmente em mim”, explicou Ketlen.

Foi uma vitória por decisão unânime, (29-28, 29-28 e 30-27), e Ketlen está tão bem, que nem parece que lutou no último sábado, mas a atleta só pensa em crescer cada vez mais. “Eu preciso evoluir muito na parte em pé, dei uma melhorada pequena, mas, ainda tenho que melhorar muito para chegar no nível das atletas ‘top’, e preciso melhorar ‘o chão’, o jiu-jítsu também tenho que treinar todo dia, e tenho que estar aperfeiçoando tudo porque a cada dia aparecem novos talentos, melhores lutadoras, mais fortes, então eu busco essa evolução sempre”, conclui.



Ketlen Vieira – lutadora do UFC

Você vai passar uns dias em Manaus, agora que tem tempo até a próxima luta?

Vou passar mais de um mês aqui, matar a saudade da família, dos amigos e da comida. Depois eu vou viajar para um evento do UFC, em seguida, passo mais uma semana aqui antes de voltar ao Rio.

Daí começa uma nova rotina de treinos. Alguma previsão para a próxima luta?

Aqui mesmo, vou manter a rotina de treinamento, não posso parar, vou ficar ativa, e acho que em setembro ou outubro eu devo lutar. Antes do final do ano eu devo fazer mais um combate, e fechar 2017 com chave de ouro.

Você acredita que depois de mais uma vitória, conseguirá patrocínios?

Eu espero que agora a prefeitura e o governo do Estado passem a olhar de uma forma diferente para mim, para eu buscar mais, e não matar o sonho dos atletas; eu já teria desistido se não fosse a minha família. Poderíamos ter mais amazonenses no UFC, mas falta incentivo.