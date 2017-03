Lula visitará o Amazonas

Em campanha para voltar ao Planalto, o ex-presidente Lula da Silva (PT) se prepara para visitar o Amazonas ainda neste semestre.

O assunto foi tratado na quarta, dia 15, em jantar da bancada do PT da Amazônia, na casa do senador Paulo Rocha (PA).

O ex-senador João Pedro participou do jantar como representante do Amazonas e disse que Lula discutiu com os políticos da região a possibilidade de lançar candidaturas ao Senado em 2018.

Um dos nomes vistos com bons olhos por Lula para o estado é o do ex-deputado Francisco Praciano.

Foto: Divulgação