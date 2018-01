Luiz Herval Filho é o ‘novo’ Presidente do IDAM no Amazonas

A nomeação do técnico Luiz Herval Filho para a Presidencia do IDAM, onde trabalha há mais de quinze anos foi comemorada por funcionários de carreira do órgão, que é tido como cabide de emprego direcionado a ex-prefeitos ou lideranças políticas de grande expressão. A confirmação de Luiz Herval Filho no Diário Oficial do Estado, pode ser a oportunidade que faltava para que técnicos do setor primário possam mostrar que podem alavancar o setor primário do estado no governo de Amazonino Mendes.

Luiz Herval chega ao posto com méritos de uma carreira técnica competente e que apesar de sua feição demonstrar estar sempre com raiva, é tido como um ótimo profissional em seu meio de trabalho. A nomeação foi bem recebida entre produtores rurais e nos órgãos ligados à Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror). Os protestos contra o ato ocorreram na sede da Associação Amazonense de Municípios (AAM), onde prefeitos que passaram por lá diziam que o posto deveria ter sido preenchido por outro ex-prefeito.

O IDAM era comandado pelo ex-prefeito de Itamarati João Campelo (Pros), que deixou o cargo para voltar à presidência da AAM. Após o governador Amazonino Mendes lançar nota dizendo aos seu secretariado que, quem tivesse pretensão de disputar as eleições a cargo político neste ano de 2018 deveria sair de sua gestão. Na avaliação coletiva entre agricultores e pessoas ligadas ao setor primário, João Campelo não decolou no cargo, e pode ter perdido tempo e espaço político quando esteve à frente da pasta por alguns meses.

Foto: Reprodução/Faccebook