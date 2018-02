LIMPEZA PÚBLICA RECEBE NOVOS UNIFORMES DO PREFEITO HERIVANEO SEIXAS

O prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas reuniu secretarios e funcionários da Limpeza pública do município para entrega oficial dos ‘novos uniformes’ aos servidores que limpam nossa cidade.

Desde o início de seu primeiro ano como gestor municipal Herivaneo fardou e equipou os servidores que atuam na pasta da Limpeza pública e agora novamente volta a fornecer o fardamento aos trabalhadores, que fazem nossas ruas e praças ficarem sempre belas e limpas, digna de elevar nossa cidade como a mais limpa do interior do estado.

“Valorizo cada servidor da limpeza pública do município, são eles que deixam nossa cidade limpa e bem cuidada, o fardamento é uma demonstração de que o serviço desempenhado por eles tem o meu reconhecimento da importancia de cada um na minha gestão. Eles agora estarão nas ruas com as cores padrão do meu governo.”* Disse Herivaneo Seixas.