Ligações telefônicas feitas de orelhões da Oi passam a ser gratuitas no Amazonas

Agência Brasil

Medida, determinada pela Anatel e que beneficia outros 14 estados, vale até 2018 para chamadas locais e de longa distância nacional

As ligações locais e de longa distância nacional realizadas a partir orelhões da Oi agora são gratuitas no Amazonas. A determinação é da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em razão do não cumprimento de obrigações por parte da concessionária.

A medida, que começou a vigorar neste domingo (1), também vale para outros 14 estados brasileiros: Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina e Sergipe.

A Oi foi responsabilizada após uma fiscalização da Anatel constatar o percentual de orelhões em condições de operação abaixo dos patamares estabelecidos pela agência, que deve ser de, no mínimo, 90% em todas as Unidades da Federação e de no mínimo 95% nas localidades atendidas somente por orelhões.

De acordo com a Anatel, a gratuidade se manterá até o dia 30 de março de 2018, quando deverá ser divulgado o resultado da próxima aferição das condições de disponibilidade dos orelhões. A nova aferição deve ser realizada no final de fevereiro de 2018.