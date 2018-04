LBV distribui kits pedagógicos para crianças e adolescentes

A Legião da Boa Vontade entrega por meio da campanha Criança Nota 10 — Proteger a infância é acreditar no futuro!, mais de 300 kits de materiais pedagógicos em Manaus e na Comunidade Cristo Rei, Zona Rural de Iranduba.

No Centro Comunitário de Assistência Social da LBV em Manaus os beneficiados foram as crianças e os adolescentes atendidos no programa Criança: Futuro no Presente!, mantido pela instituição a mais de vinte anos. Já os beneficiados na comunidade Cristo Rei, foram escolhidos pela Instituição por conta da situação de vulnerabilidade social que a localidade enfrenta, tais como falta de energia elétrica, água potável, entre outras.

Esta ação só foi possível porque a LBV contou com a solidariedade dos colaboradores, voluntários, amigos e parceiros que tornaram realidade o sonho de meninos e meninas em situação de pobreza.

Para conhecer as ações desenvolvidas pelo Centro Comunitário da LBV em Manaus basta ir na Av. Castelo Branco, 997, Cachoeirinha. E para ver as fotos e vídeos das entregas realizadas no Amazonas e no Brasil, acesse o perfil da LBV no Facebook, no Instagram e no Youtube, por meio do endereço “LBVBrasil”.

Outras informações:

Os kits distribuídos são compostos por: mochila; estojo; borrachas brancas; apontadores com estojo; cadernos brochura pequeno; cadernos universitários; caixa de giz de cera; caixa com 12 lápis de cor grande; lápis preto nº 2; caneta azul; caneta preta; conjunto de canetinhas hidrocor; minidicionário da língua portuguesa; régua 30 cm; tesoura sem ponta; resma de papel sulfite (100 folhas); e tubo de cola pequeno.

Datas das entregas realizadas:

Iranduba 13/03/2018 (terça-feira)

Manaus 15/03/2018 (quinta-feira)