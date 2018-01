Lábrea continua isolada por ligação rodoviária (Fotos Exclusivas do local)

Após um caminhão carregado de madeira quebrar a ponte do km 32 na BR 230 saindo de Humaitá ao município vizinho de Lábrea no sul do Amazonas, dezenas de motoristas aguardam na Comunidade de Ipixuna, enquanto os reparos na ponte que na manhã deste sábado (20) sejam executados.

Nossa equipe de reportagem esteve no local no final da tarde deste sábado, e verificou a ausência de alguma equipe de trabalho, realizando reparos no local. Com isso o município de Lábrea, continua isolada por via rodoviária até o momento. A BR 230 é o elo de ligação entre Lábrea, Humaitá e a capital do Amazonas e Rondônia.

O acidente ocorreu na manhã deste sábado por volta das 8h00 da manhã, o caminhão e parte da madeira já foram retirados, mas a ponte continua quebrada precisando de toras de ligamento para que o transito volte ao normal. Veja aqui fotos e vídeos do local gravados no final desta tarde.