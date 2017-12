Justiça manda prender pilotos que causaram tragédia do voo da Gol

A Justiça Federal de Mato Grosso determinou nesta quinta-feira, dia 7, a prisão dos pilotos norte-americanos condenados por terem provocado a queda de um avião da Gol com 154 pessoas a bordo, em 2006.

De acordo com a decisão do juiz André Perico Ramires dos Santos, Joseph Lepore e Jan Paul Paladino terão os nomes inclusos na base de dados da Interpol.

Os mandados de prisão também estão com a Polícia Federal.

Lepore e Paladino pilotavam o jato Legacy que colidiu com o Boeing 737 da Gol, que saiu de Manaus com destino ao Rio de Janeiro, no dia 29 de setembro de 2006. Todos, à exceção dos pilotos do jatinho, morreram.