Prefeitura e diretorias dos bois Garantido e Caprichoso vão reunir com a Liesa, no Rio

Julgamento do Festival de Parintins poderá seguir modelo do Carnaval do Rio Proposta foi lançada pelo prefeito Bi Garcia na reunião com diretorias dos bois

DEAMAZÔNIA PARINTINS, AM – Escolher jurados do Festival Folclórico de Parintins ( a 325 quilômetros de Manaus) às vésperas do espetáculo, recheado de sigilo absoluto sobre os nomes dos julgadores pode ser coisa do passado. Agora, o prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), o presidente do Garantido, Adelson Albuquerque e o presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá, discutem a viabilidade de escolha do boi campeão seguir a mesma metodologia de julgamento das escolas de samba do carnaval do Rio de Janeiro.

Ou seja, todos saberiam antecipadamente que seriam os jurados, com bastante antecedência. E mais, estes julgadores passariam por uma escola de formação sobre todas as regras do regulamento da disputa dos bumbás. Em outras palavras, os bois e organizadores passariam item a item aos jurados escolhidos os quesitos a serem analisados, como meio de tirar todas e quaisquer dúvida da comissão julgadora.

A ideia foi lançada pelo próprio prefeito, durante reunião com as diretorias das agremiações folclóricas que aconteceu neste sábado (15), no Centro de Atendimento ao Turista (CAT), aonde funciona a Secretaria de Cultura e Turismo de Parintins. Bi Garcia defendeu que ele e os dois presidentes dos bumbás viagem ao Rio de Janeiro para uma reunião com a diretoria da Liga das Escolas de Samba (Liesa).

Conforme o Portal DeAMAZÔNIA havia adiantado, a proposta é de retirar os fiscais dos bois de participarem da seleção de jurados.

Até o ano passado, são os representantes dos bumbás que viajam para três Estados sorteados ( exceção Estados da Região Norte) e convidam 10 julgadores para o Festival de Parintins. A sugestão do prefeito é de deixar Caprichoso e Caprichoso de fora desse processo, como meio de evitar qualquer suspeição sobre a lisura do resultado oficial da festa folclórica.

A viagem ao Rio está agendada para a próxima semana e no dia 21 de abril, as diretorias das agremiações voltarão a reunir com a Prefeitura para definir se batem o martelo sobre a viabilidade de seguir o mesmo modelo do carnaval carioca.

“Queremos profissionalizar mais o Festival de Parintins a cada ano e ter realmente um produto cultural que seja admirado por todos aqueles que nos visitam, pelos parintinenses e pelos torcedores de Caprichoso e Garantido”, frisa o prefeito Bi Garcia.

Na reunião deste sábado foi ainda aprovada uma mudança sobre a arena. Empresas que patrocinam o festival já poderão inserir suas logomarcas nos trajes dos brincantes dos bois durantes as apresentações no Bumbódromo. Antes, essa regra era proibida e os bumbás penalizados com perdas de pontos.

Fonte: deamazonia.com.br