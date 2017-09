JOVEM MORRE EM PORTO VELHO, APOS SOFRER ACIDENTE EM HUMAITÁ

Morreu na manha de hoje (08) em Porto Velho a jovem Renata Silva que havia se acidentado na ultima quarta feira nas proximidades do Portal de Humaita que fica cerca de 4km da cidade na BR 230.

Segundo informações de colaboradores, a jovem NATINHA SILVA na tarde de quarta feira (06) vinha em direção a cidade trazebdo consigo duas criancas em uma motocicleta possivelmente modelo Honda Biz quando um dos pneus furou e a mesma Perdeu o controle caindo logo em seguida.

A vítima bateu forte com a cabeça no asfalto ficando desacordada. Populares regataram a hovem e as criancas encaminhando os tres feridos com a ambulância até o Hospital Geral de HUMAITÁ. A condutora chegou bastnte ferida e requerendo mais cuidados que as criancas que tamvem foram socorridas na unidade hospitalar. A vítima foi encaminhada ainda no mesmo dia para o hospital Joao Paulo ll em Porto Velho onde recebeu atendimento médico mas infelizmente devido a gravidade dos baques sofridos a mesma veio a óbito na manhã desta ta sexta feira (08). Natinha Silva é mais uma jovem que entra pra estatistica de acidentes com vítimas fatais. Ainda nao temos mais informações a respeito de onde sera velado o corpo da vitima.