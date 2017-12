Jovem é assassinado próximo a Vila de Realidade na BR 319

Foi assassinado na Comunidade de Realidade o jovem Gesse Barboza Silva, de 34 anos provavelmente na noite desta terça-feira (26) alguns quilômetros após a Vila seguindo em direção a Manaus. Os motivos ainda são desconhecidos, uma equipe de policiais resgatou o corpo da vítima que já está no necrotério municipal.

As primeiras informações chegadas a nossa redação dão conta de que a vítima é ex-presidiário e estava em liberdade há cerca de três meses. O fato está sendo investigado pela perícia da Polícia Civil. O autor dos disparos ainda não foi identificado.

Informações colhidas com moradores da comunidade que preferem não se identificar, a vítima estava tendo um envolvimento amoroso com uma mulher comprometida, fala-se que o autor do disparo armou uma emboscada para assassinar a vítima, outra informação importante é que, a vítima estava trabalhando com derrubada de área na região, e estava hospedado em um hotel da comunidade, a vítima não tinha parentes por lá… Já dá pra imaginar o que pode ter ocorrido até então!