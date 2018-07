JOVEM É ASSASSINADO NO SAO CRISTÓVÃO

As primeiras informações afirmam que o crime foi um “acerto de conta” entre facções. A vítima ainda nao identificada por nome, apenas apelido. Segundo colaboradores a vítima trata-se do elemento identificado por *”Risadinha”* filho do finado Xengo.

O fato ocorreu agora a noite por volta das 20h30m no bairro de São Cristóvão próximo a Rua Municipal 2.

A policia militar já está no local fazendo apuração da ocorrência para os procedimento investigatorios a ser executado pela Polícia Civil da 8° DIP.

*Mais informações a qualquer momento.

*ACRÍTICA DE HUMAITA*