José Melo, reinaugura Centro Cultural Thiago de Mello, na zona leste de Manaus

Nesta quarta-feira, 22 de fevereiro, às 9h, o governador do Amazonas, professor José Melo, reinaugura o Centro Cultural Thiago de Mello (avenida Autaz Mirim, nº 9.018, Novo Aleixo, zona leste), que recebe uma nova estrutura com capacidade para atender mais de 20 mil pessoas diariamente. O espaço contemplará 36 salas climatizadas, biblioteca, laboratórios de informática, salas para realização de cursos, sala de apoio com recursos audiovisuais para pessoas com deficiência, sala multimídia, ludoteca, área de convivência, anfiteatro com capacidade para 300 pessoas, estacionamento e demais espaços administrativos.

Criado pelo Decreto nº 24.150, de 12 de abril de 2004, o Centro Cultural Thiago de Mello também passou por reformas na infraestrutura como a revisão das redes elétrica e hidrossanitárias, substituição completa de forros e telhados, instalação de sistema de som, substituição de vidros e esquadrias, adaptações estruturais (incluindo rampas de acesso) para pessoas com necessidades especiais, instalação do sistema de combate a incêndios, modernização das salas de aulas e pintura em geral.

Parcerias institucionais – Com a revitalização completa do centro cultural, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) firmou parcerias com a Secretaria de Estado da Cultura do Amazonas (SEC) e com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), que irão incrementar a gama de serviços disponibilizados à sociedade.



Os cursos de formação artística do espaço serão coordenados pelo Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, da SEC. As aulas serão oferecidas a todas as faixas etárias – crianças a partir de 7 anos, jovens, adultos e idosos. O centro cultural será também o novo endereço da Biblioteca Genesino Braga, que funcionava no Shopping Grande Circular. A biblioteca tem acervo de mais de 8 mil títulos, entre obras amazônicas e infantis, periódicos, dicionários, enciclopédias e atlas. Além de leituras e pesquisas, os visitantes poderão utilizar computadores com acesso à internet e fazer o empréstimo de obras.

Sob a coordenação do Cetam, o novo espaço também contará com uma programação de cursos voltados para formação de professores da rede estadual de ensino nas áreas de Linguagens, Matemática e Educação Ambiental; cursos de Linguagem Brasileira de Sinais – Libras; e cursos profissionalizantes em diversas áreas. Outros cursos profissionalizantes serão ofertados: agente de inspeção de qualidade, almoxarife, agente de inspeção em medição, eletrônica digital, eletrônica analógica, leitura e interpretação de componentes eletrônicos, operação em logística entre outros.

A Seduc coordenará os cursos de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais); reforço escolar para estudantes do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) da rede estadual; e as provas do Exame Supletivo, tradicionalmente chamado de “Provão Eletrônico”, direcionado para a população adulta que deseja regularizar os estudos e obter a certificação de conclusão dos ensinos fundamental ou médio.